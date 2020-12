Tijdelijke verkeershinder door plaatsing fietshelling aan Parkbrug

Voor het transport en de plaatsing van de fietshelling aan de Parkbrug, die op het Eilandje de Leien oversteekt, vinden er binnenkort voorbereidende werken plaats. Door de coronamaatregelen wordt de start van de werken naar achter geschoven. Oorspronkelijk waren deze voorbereidende werken gepland voor eind dit jaar, maar ze verschuiven nu naar begin 2021.

Vanaf maandag 18 januari wordt een deel van de Napoleonkaai en de Entrepotkaai gedurende 3 weken afgesloten voor alle verkeer. Vanaf 25 januari wordt de Parkbrug zelf voor een week afgesloten. De ingebruikname van de fietshelling is gepland voor mei 2021.

Voorbereidende werken en planning

De werken aan de fietshelling zelf vinden al enkele maanden plaats in een atelier in Puurs. De verschillende elementen worden aan elkaar gelast tot vier grote delen en worden geschilderd. Daarna wordt alles via transport over water naar het Willemdok gebracht. Van daaruit zullen alle delen tussen de gebouwen gehesen worden naar hun definitieve locatie.

Om plaats te maken voor de aanvoer en opbouw van een kraan en om alle onderdelen vanuit het Willemdok te kunnen transporteren tot aan hun definitieve locatie wordt een deel van de Napoleonkaai en de Entrepotkaai gedurende drie weken afgesloten voor alle verkeer. De Napoleonkaai wordt afgesloten tussen de Napelsstraat en de Bordeauxstraat alsook de hoek van de Napoleonkaai met de Entrepotkaai. De Napelsstraat en de Kribbestraat worden drie weken doodlopend richting de Napoleonkaai. Er zullen tijdelijk ook enkele bomen en straatmeubilair weggehaald worden. Tegen 5 februari gaan de Napoleonkaai en de Entrepotkaai terug open voor alle verkeer.

De planning van de werken ziet er als volgt uit:

- week 18/01: aanvoer en opbouw kraan aan het Willemdok op de hoek van de Napoleonkaai-Entrepotkaai en aankomst transport-ponton met de verschillende onderdelen van de fietshelling.

- week 25/01: plaatsing verschillende onderdelen op hun definitieve locatie afhankelijk van de weersomstandigheden, afsluiten van de Parkbrug gedurende een week.

- week 1/02: afbraak en afvoer kraan.

Daarna wordt alles in gereedheid gebracht voor de ingebruikname van de fietshelling: de plaatsing van de balustrade, schilder- en laswerken, de aanleg van een fietspad op de helling, de plaatsing van verlichting ...

(Bron: stad Antwerpen)