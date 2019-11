Tijdelijke versterking Antwerpse federale politie voor geweld- en drugzaken

De Antwerpse federale gerechtelijke politie (FGP) krijgt tijdelijk versterking van tien speurders van federale politiediensten uit andere provincies om de overbelasting door verschillende moordzaken en de vele drugs(geweld)dossiers in te perken. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en de FGP bevestigt het nieuws.

De detachering is een beslissing van de nieuwe directeur-generaal Eric Snoeck. De Antwerpse FGP kreunt al jaren onder een groot personeelstekort en was dan ook al lang vragende partij voor versterking. Die komt er nu alvast tijdelijk. Tien speurders uit andere Vlaamse provincies en Brussel komen voor zes maanden in Antwerpen werken.

"Vijf onder hen gaan naar de cel agressie, waar we onder meer moordzaken en de incidenten met granaten in het drugsmilieu onderzoeken", zegt commissaris Roger Moorthamer. "De anderen versterken ons drugsteam en de dienst ecofin."

"Druppel op een hete plaat"



Politievakbond Sypol heeft het in een reactie over "een druppel op een hete plaat" en ook de FGP zelf erkent dat de tien extra speurders niet voldoende zijn om, zelfs tijdelijk, het personeelstekort op te lossen. "In principe hebben we 550 mensen nodig, maar de voorbije jaren schommelt ons aantal medewerkers steeds rond de 400", geeft Moorthamer aan. "Er komen regelmatig nieuwe, jonge mensen ons versterken, maar er gaan er ook heel wat met pensioen of ze verlaten de FGP na een tijd."

De concrete aanleiding voor de versterking is niet bekend, maar mogelijk gaat het om de extra werklast naar aanleiding van het onderzoek naar glazenwasser Stephaan Du Lion - die verdacht wordt van vier moorden in de jaren negentig - waarvoor nog oude onopgeloste zaken moeten worden herbekeken.

(Bron: Belga)

(Themabeeld: Politie Antwerpen)