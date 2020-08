Tijdelijke werkloosheid door corona verlengd tot december

Bedrijven die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, zullen tot het einde van het jaar kunnen blijven gebruikmaken van het systeem van tijdelijke werkloosheid door corona. Dat heeft minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) aangekondigd.

Vanaf 1 september zullen bedrijven die twintig procent tijdelijke werkloosheid kunnen aantonen op het totaal aangegeven dagen in de periode april - juni, en sectoren die gevat zijn door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad waardoor hun activiteiten beperkt worden, nog tot het einde van het jaar een beroep kunnen doen op de tijdelijke werkloosheid door corona. 'We hebben de afgelopen maanden gezien dat de overgrote meerderheid van de bedrijven hier op een verstandige manier mee omspringt en alleen wanneer het echt nodig is. Zo lang er geen vaccin voor het virus is, zullen we nog even dit op-en-neereffect blijven merken. Dat heeft zware gevolgen voor sommige sectoren. Daarom hebben we met de regeringsploeg besloten om de maatregelen te verlengen tot eind december. Daarna is het aan de nieuwe regering om te bekijken wat nodig is om de crisis het hoofd te bieden.' Volgens een raming zou de tijdelijke werkloosheid sinds het begin van de crisis tot en met december zowat 3 miljard euro kosten.

