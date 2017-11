Eersteperiodewinnaar Beerschot Wilrijk is met nul op zes aan de tweede periode begonnen in de Proximus League. Het verloor zaterdag in eigen huis met 1-2 van OH Leuven. Het bleef in de topper in Eerste klasse B lang wachten op een doelpunt, maar dan maakte Yannick Aguemon er rond het uur meteen twee op zeven minuten tijd, het tweede op strafschop. Erwin Hoffer maakte slechts vier minuten later nog de aansluitingstreffer, maar Beerschot Wilrijk kwam niet verder dan dat. In de tweede periode is Beerschot Wilrijk nu laatste met nul op zes. Lierse is met zes op zes leider in de tweede periode.