En het heeft ook gebrand in het afvalverwerkend bedrijf Remondis -Devocht aan de Steenweg op Waarloos in Reet.De brandweer had het vuur snel onder controle maar het duurde uren om het smeulend afval uit elkaar te halen en te blussen. Er moest extra water via tankwagens worden aangevoerd. Door de afvalbrand ontstond een grote rookontwikkeling. Bewoners kregen de raad omr amen en deuren gesloten te houden. UIt metingen bleek de rook niet giftig.