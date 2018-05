In Kontich liepen honderden leerlingen van het Sint-Jozefinstituut vanmiddag de ziel uit hun lijf. En dat voor een plek die nog warmer was dan hun speelplaats vanmiddag: Senegal. Met de opbrengst van de loopwedstrijd, investeren de leerlingen in een bos in Afrika. En als dat bos goed opbrengt, en ze hebben wat geluk, zien de leerlingen zo zelfs wat van hun geïnvesteerde geld terug ook.