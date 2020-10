Tip van opmerkzame getuige leidt tot 3 arrestaties

Gisterochtend werd een agent van het verkeersondersteuningsteam aangesproken door een passant in de Kerkstraat. De man wees drie verdachte personen aan, die volgens hem aanstalten maakten om in een geparkeerde wagen in te breken.

De agent sprak de mannen aan voor een controle en verwittigde ondertussen de radiokamer. De drie mannen zetten het meteen op een lopen toen ze werden aangesproken. De agent kon één van hen staande houden, de twee anderen werden onderschept door interventiepatrouilles die waren aangestuurd. De drie bleken illegaal in ons land te verblijven. Eén van hen was in het bezit van meerdere gsm-toestellen. Het drietal werd gearresteerd voor verder onderzoek.

(foto © Belga)