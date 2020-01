Tipgever van moordenaar Julie Van Espen krijgt werkstraf voor hold-up

De man die de speurders naar de moordenaar van Julie Van Espen leidde, heeft voor de correctionele rechtbank van Leuven een werkstraf van 220 uur gekregen voor een gewapende overval. Anouar A. zette een drugsdealer een mes op de keel in diens woning in Haacht in de zomer van 2016. Het openbaar ministerie had drie jaar cel gevorderd tegen de tipgever.

Anouar A. (26) gaf op 6 mei vorig jaar de gouden tip voor de arrestatie van Steve Bakelmans, die twee dagen eerder de 23-jarige Julie Van Espen had vermoord in Antwerpen. De man kende de dader uit het Antwerpse daklozenmilieu. Hij liet de speurders weten dat Bakelmans de trein had genomen in Tienen, waarna hij bij aankomst in het station van Leuven in de boeien kon worden geslagen.

Bron & Foto: Belga