Nieuws To Walk Again op de Bosuil: "Buiten stappen, daar word je blij van!"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Bijzonder bezoek vandaag op de Bosuil, want verschillende revalidanten van To Walk Again kwamen er een wandeling doen met de staprobot. To Walk Again, da's de organisatie die triatleet Marc Herremans oprichtte na z'n ongeval, om mensen met een fysieke beperking opnieuw maximaal mobiel te maken. En dankzij de staprobot kunnen velen van hen opnieuw, al is het voor even, stappen. Maar To Walk Again is ook dringend op zoek naar giften, want corona heeft er ook bij hen zwaar ingehakt.