Toch code oranje in hoger onderwijs

De sluiting van de horeca moet er mee voor zorgen dat de scholen kunnen openblijven. Morgen is er verder overleg gepland over de kleurcodes in het onderwijs. Enkele hogescholen, zoals Thomas Moore schakelen morgen al over op code oranje. De AP hogeschool en KDG blijven voorlopig wel nog in Code Geel. Volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is de kans groot dat ook middelbare scholen binnenkort naar code Oranje gaan. Dat betekent dat leerlingen vanaf het derde middelbaar nog maar om de week naar school zullen gaan. En daar zijn niet alle directeurs even enthousiast over.