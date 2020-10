Toch enkele live-voorstellingen voor Alex Agnew

Stand-up comedian Alex Agnew zal dan toch nog enkele van zijn voorstellingen kunnen spelen voor een live publiek. Vorige week nog kondigde hij aan dat hij al z'n shows voor dit najaar cancelde.

Maar daarop komt hij nu dus terug. Want in drie theaters van de Sportpaleis Group mag er nu toch genoeg publiek binnen om de voorstelling rendabel te houden. Het gaat onder meer om de Stadsschouwburg in Antwerpen. Die mag zo'n 70 procent van haar normale bezoekerscapaciteit ontvangen. De voorstelling die Agnew daar speelt, was wel uitverkocht. en dus is beslist om ze nu te verdelen over twee shows. Die vinden plaats op 28 en 29 oktober.