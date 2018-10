Toch geen Boerkini's in zwembad van Kalmthout

Kalmthout trekt nieuw zwembadreglement in waarbij boerkini's en lichaamsbedekkende kledij werd toegelaten. De aanpassing van de kledijvoorschriften lokte veel reactie uit.

Het directiecomité van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (AGB), samengesteld uit het schepencollege, trekt het nieuwe zwembadreglement in. Het AGB beheert het zwembad in Kalmthout en is bevoegd voor de werking ervan.

Eerder deze week lag een aanpassing voor van de kledijvoorschriften in het zwembadreglement. Daarin werd opgenomen dat lichaamsbedekkende zwemkledij, zoals een boerkini of wetsuit, voortaan zijn toegelaten. Zo besliste de raad van bestuur van het AGB, samengesteld uit de gemeenteraad.

Deze beslissing lokte veel reacties uit. Heel wat mensen toonden hun onbegrip over de nieuwe kledijvoorschriften in het zwembad. Lichaamsbedekkende kledij wordt quasi nooit gebruikt in het zwembad van Kalmthout, maar er heerst veel onvrede over de nieuwe specifieke voorschriften hierover.

Op basis daarvan besliste het directiecomité vandaag om het nieuwe zwembadreglement in te trekken. Daarmee is opnieuw het vorige reglement van toepassing, wat voorligt bij de eerstvolgende raad van bestuur van het AGB eind november. Lichaamsbedekkende kledij is daarin niet opgenomen en dus niet toegelaten als zwemkledij.

De gemeente Kalmthout voert momenteel een grootse renovatie van het zwembad uit en investeerde daarvoor 2 miljoen euro, met een groot aandeel Vlaamse subsidies. Over enkele weken heropent het vernieuwde zwembad de deuren.

(afbeelding : Gemeente Kalmthout)