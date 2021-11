Toch groen licht voor veelbesproken Maritieme Campus

De omgevingsvergunning van MCA (Maritime Campus Antwerp) is goedgekeurd voor ± 40.000m². De doe-campus wordt het zenuwcentrum voor innovatie in de maritieme sector. De sloop en de sanering zijn reeds afgerond. De werken gaan van start in het voorjaar van 2022. In 2024 gaat de campus open. Er was bij Groen, PVDA en ook bij Natuurpunt heel wat tegenkanting tegen de locatie voor het project, naast de Hobokense polder. Er waren dan ook heel wat bezwaren, maar er is dus toch groen licht gegeven door het Antwerpse college.

MCA wil maritieme spelers bij elkaar brengen. Het wordt een doe-campus met plaats voor de kernactiviteiten van grotere corporate bedrijven, start-ups, onderwijs -en onderzoeksinstellingen om samen te werken en te innoveren. De ambitie is om de maritieme sector te versterken en te verduurzamen.

“De maritieme sector heeft nood aan een locatie waar alle spelers elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken om de uitdagingen van de scheepvaart aan te gaan. Het koolstofvrij maken van onze industrie is er één van, en Antwerpen en MCA kunnen daarin een cruciale rol spelen. MCA is ideaal gelegen in Blue Gate, de vroegere Petroleum Zuid cluster. Op dezelfde plek waar fossiele brandstoffen welvaart hebben gecreëerd in de 19de en 20ste eeuw, willen we nu met innovatie, technologie en duurzaamheid bouwen aan de welvaart van morgen.” zegt Alexander Saverys, CEO van CMB. Maar die locatie lag onder vuur. Groen pleitte er deze week nog voor om het niet op die plek aan de Hobokense Polder in te plannen. Het project zou volgens tegenstanders een te grote impact hebben op het natuurgebied.

De MCA komt op de voormalige BP-site die ondertussen volledig gesaneerd is. Het gebouw heeft plaats voor co-working en co-creatie, labo’s, ateliers, uitgebreide R&D-faciliteiten, onderwijsvoorzieningen en de nodige ondersteunende diensten.