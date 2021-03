Toch hielprik bij baby's om spierziekte SMA op te sporen

Vlaanderen zal vanaf volgend jaar dan toch via de hielprik gaan screenen op de dodelijke spierziekte SMA. Dat heeft minister van Welzijn Wouter Beke bekendgemaakt. SMA kennen we allemaal veel beter als de ziekte van baby Pia.

Het meisje uit Wilrijk, dat een spuitje nodig had dat bijna 2 miljoen euro kostte. Na een ongeziene solidariteitsactie kreeg Pia haar spuitje en het gaat nu ook beter met haar. Dat kon u vorige maand nog zien in het ATV-nieuws. Maar de mama was toen nog teleurgesteld in minister Beke omdat die nog altijd geen werk maakte van een vroege opsporing van de ziekte. Dat is nochtans belangrijk, want een snelle behandeling voorkomt onherstelbare schade. Vanaf volgend jaar gebeurt het dan toch. En volgens Beke wordt ook de terugbetaling van het peperdure medicijn nog bekeken.