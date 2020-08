Toch nog activiteiten van Zomer van Antwerpen in het najaar

Zomer van Antwerpen pakt de draad terug op met een nazomerprogramma vanaf 1 september met nieuwe data voor de voorstellingen op locatie, concerten van Muziek in de Wijk, films in de openlucht bij Cinema Urbana op een nieuwe plek en een herboekte agenda voor de creatieve projecten op de Zomerfabriek.



Het Pentaccordeon van Studio Orka speelt van 12 september tot en met 4 oktober aan het water op de Droogdokkenweg. De dansvoorstelling DONNA'RE van Company Noi is van 10 tot en met 27 september te zien in een oude loods aan de Benzineweg in Hoboken. Op het Theaterplein kijk je van 8 tot en met 13 oktober opnieuw naar De Meisje van MartHa!Tentatief en Jaouad Alloul.



Tickets voor deze voorstellingen zijn verkrijgbaar vanaf zaterdag 29 augustus om 10u via www.zva.be en op de ticketlijn 03 224 85 39.



Nazomeren op de Zomerfabriek

Van 1 september tot en met 4 oktober opent creatieve hotspot Zomerfabriek aan de Minkelersstraat opnieuw de deuren. Terugkerende programma-onderdelen zoals modern klassiek tijdens The Classics op dinsdag en live muziek met spoken word op de Grab the SUNdays XL vullen de kalender, samen met events uit de Open Call. Zo staat in het eerste weekend van september een alternatieve versie van het Kroeshaar festival op het programma. Het programma is vanaf 27 augustus terug te vinden op www.zomerfabriek.be



Cinema Urbana verhuist van haar geplande locatie aan de kaaien naar het terrein van de Zomerfabriek. Van 2 t/m 26 september kijk je er vanop het grasveld naar een reeks gratis topfilms. Elke langspeelfilm wordt voorafgegaan door een kortfilm van Belgische makelij. Het volledige programma vind je op www.zva.be/cinema-urbana. De filmvertoningen starten om 21u en zijn gratis: wil je zeker zijn van een plaats, kom dan zeker op tijd. Bij slecht weer verhuizen de filmvertoningen naar binnen. Cinema Urbana komt tot stand in samenwerking met JEF en BREEDBEELD.



Muziek in de Wijk

De muzikale karavaan houdt van 10 september tot en met 4 oktober halt op vier pleinen in Antwerpen. De concerten vinden plaats op het De Coninckplein op donderdagen om 19u30u, op de Dageraadplaats op vrijdagen om 19u30u, in de Blikfabriek in Hoboken op zaterdagen om 13u30 en op het Burgemeester Nolfplein in Merksem op zondagen om 15u30.

10 - 13 september - Een ode aan Wannes Van de Velde door Wannes rockt en comedian Peter Kluppels

en comedian Peter Kluppels 17 - 20 september - Zomerse klanken met Skala B en comedian Yahia Yousfi

en comedian Yahia Yousfi 24 - 27 september - Grieks-klassiek in een modern jasje door Belgriego en comedian Stijn Verdegem

en comedian Stijn Verdegem 1 - 4 oktober - De fantastische stem van Elise Caluwaerts met harpiste Leen Van Der Roost en comedian Quinten Friederichs



De voorstelling Cinema Malfait van Circus Ronaldo en de circusvoorstellingen van de Zomerbar vonden vooralsnog geen nieuwe plek op de kalender, maar er wordt gezocht naar een moment later in het najaar om deze terug op het programma te zetten. De Zomerbar sloot eind juli definitief de deuren en zal in de zomer van 2021 terug te bezoeken zijn.

(bericht - Zomer van Antwerpen - foto Circus Ronaldo)