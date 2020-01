De brugdelen van de nieuwe wandelbrug aan het Sportpaleis zijn al geplaatst. Dat is een dag vroeger dan verwacht.Gisteren kon u in ons nieuws nog zien dat de Schijnpoortweg aan de Slachthuislaan en de Noordersingel afgesloten was voor het verkeer. Maar die hinder is vanavond dus al verholpen. Normaal gezien zou het kruispunt nog tot morgenavond afgesloten zijn. Tegen de paasvakantie gaat de voetgangersbrug officieel open.