Een kat die twee jaar na verdwijning terug naar huis keert. Het is te mooi om waar te zijn, maar dat is een gezin uit Sint-Job-in-'t-Goor deze week toch overkomen. Hun kat Noah verdween tijdens werkzaamheden in de tuin. Sindsdien was de kat spoorloos. Dankzij een chiplezer is het bevestigd dat het wel degelijk om Noah gaat. Nu het gezin weer compleet is straalt het weer van geluk.