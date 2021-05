Nieuws Toch nog een kans op verzoening bij Katastroof?

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Is er toch nog een verzoening mogelijk bij Katastroof? Zaterdag zag u nog in het ATV-nieuws dat Stef Bef de groep verlaat omdat hij niet meer wilde samenwerken met Zjuul Krapuul. Die gelooft volgens hem in complottheorieën, is aanhanger van Trump en toonde nu ook sympathie voor de spoorloze militair Jurgen Coninx.