Toch nog snel een derby tussen Antwerp en Beerschot Wilrijk?

Beerschot Wilrijk was er erg dichtbij, maar het miste de promotie naar eerste klasse op een haar na. Daardoor krijgen we volgend seizoen geen derby in de eerste klasse. Beerschot Wilrijk speelt volgend seizoen opnieuw in Eerste klasse B. Maar eerst treedt het nog aan in Play-off 2. En mogelijk volgt daar nog een dubbele derby tegen Antwerp.

The Great Old kampt vandaag nog om Play-off 1. Antwerp strijdt met Standard en Kortrijk om het laatste stekje. Antwerp kampeerde bijna het hele seizoen in de top zes en verdient voor velen ook een plaats in die play-off 1. Maar het kan dus nog mislopen. Als Antwerp de reguliere competitie als achtste beëindigt, dan komt het in de poule met Beerschot Wilrijk.

Antwerp staat nu nog zevende. Als het zelf niét wint, minder goed doet dan Standard én als Kortrijk wint, dan zakt Antwerp naar de achtste plaats. En dan krijgen we dit seizoen nog twee derby's.

Foto Belga