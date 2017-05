Toch nog vierde editie Dystopia Festival

Het Dystopia festival doorbreekt het stilzwijgen. De vrees dat er geen vierde editie meer zou komen - gevoed door de lange stilte - wordt vandaag door de organisatoren met één krachtige slag van tafel geveegd. Met name door meteen de gehele affiche vrij te geven, waarbij internationale toppers uit de housescene zoals Flashmob, Sonny Fodera en Secondcity bevestigden om zaterdag 8 juli naar Dystopia af te zakken in Fort III in Borsbeek.

Na de vuurdoop in 2014 koos Dystopia er resoluut voor om terug te gaan naar de roots van de elektronische muziek. Puur vanuit een immense liefde voor house. Waarbij de eigenzinnige locatie meer dan bij welk festival ook centraal staat. In Fort III in Borsbeek, gebouwd in de 19e eeuw, ontmoet in de schaduw van de Luchthaven van Antwerpen het militaire verleden de toekomst. Dystopia gaat hier terug naar de essentie. Het verzoent het rudimentaire karakter van de site met de tijdloze geest van de housemuziek. Zo probeert Dystopia In een Vlaams landschap waar commerciële dancefestivals elkaar verdringen vooral een eigen weg te bewandelen. De vierde editie is daar opnieuw het bewijs van.