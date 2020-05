Lang moeten wachten maar... op zomerkamp!

Het was lang wachten, maar de kogel is door de kerk. De zomerkampen hebben groen licht gekregen. Kinderen kunnen zich deze zomer dus uitleven op kamp, maar dat moet wel gebeuren in bubbels van maximaal vijftig personen. De leiding van de scouts van Kontich-Kazerne bereidde haar kamp al goed voor, en kan dat nu tot in de puntjes uitwerken. In juli willen ze helemaal klaar zijn om al de leden in veilige omstandigheden te ontvangen.