Toch Pfizer-vaccin voor medewerkers GZA-ziekenhuizen,

Vanmiddag ontvangen enkele medewerkers van de Gasthuiszusters Ziekenhuizen dan toch ook hun Pfizer-vaccin.

Eerder deze week was er nog heel wat commotie, omdat de prikjes hier moesten worden uitgesteld. Dat komt omdat producent Pfizer niet de beloofde hoeveelheid coronavaccins kon leveren. En dat was toch wel een klap voor het ziekenhuispersoneel dat al maandenlang in de frontlinie staat in de strijd tegen het virus. Maar vanmiddag worden het medisch diensthoofd, de hoofdverpleegkundige en ook vier verpleegkundigen van de afdeling intensieve zorg toch ingeënt. Morgen volgen dan nog eens bijna 250 artsen en medewerkers.

(foto © Belga)