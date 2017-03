Toch wat oplapwerk in Hof van Beroep

In het gebouw van het hof van beroep in Antwerpen aan de Waalsekaai zullen enkel nog kleine herstellingen gedaan worden. De Regie der Gebouwen wil geen grote kosten meer maken. Omdat het hof van beroep over vier jaar verhuist.



Maar rechters en personeel trokken afgelopen week nog aan de alarmbel in ons nieuws. Het gebouw is er zo slecht aan toe, dat het er niet veilig meer is om te werken. De komende maanden zullen wel nog lichtarmaturen, stopcontacten en lichtschakelaars vervangen worden. Er zijn ook zwarte plinten en deurkaders onderweg. En de toiletten op de eerste verdieping zullen hersteld worden. Om het toch een beetje leefbaar te houden. Meer zal er niet meer gebeuren, want na de verhuis van het hof van beroep, wil de regie der gebouwen van het pand af.