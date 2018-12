Toch witte rook voor 'Bourgondische coalitie'

De sp.a leden hebben ja gezegd tegen het nieuwe bestuursakkoord. En dus is het nieuwe stadsbestuur nu ook officieel goedgekeurd. Met N-VA, Open Vld en dus ook sp.a. Het was een bewogen en emotioneel partijcongres bij de socialisten. Met veel kritiek op het nieuwe bestuursakkoord. Maar uiteindelijk koos een grote meerderheid er toch voor om mee de coalitie in te stappen. En dat zorgde voor vreugdetaferelen bij de kopstukken van de sp.a.