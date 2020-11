Nieuws Toekomst werknemers Doel onzeker

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De toekomst van de ruim duizend werknemers in de kerncentrale van Doel is onzeker. De nieuwe federale regering blijft bij een volledige kernuitstap in 2025. Uitbater Engie Electrabel heeft daarom beslist de investeringen die nodig zijn om kernreactor 4 in Doel eventueel langer open te houden, niet te doen.