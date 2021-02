Toekomstbomen in de Zuidrand

Regionaal Landschap Rivierenland breidt haar werkingsgebied uit met acht Antwerpse Zuidrandgemeenten: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Lint. Als welkomstgeschenk krijgt elk van deze gemeenten een solitaire toekomstboom cadeau.



Solitaire bomen waren vroeger herkenningspunten in het landschap. Ze werden geplant bij speciale gebeurtenissen of om grenzen aan te duiden. Daardoor konden deze bomen makkelijk honderd jaar oud worden. “Samen met de gemeenten planten we deze bomen dan ook op plaatsen waar ze ongestoord mogen groeien. We kozen voor lindebomen omdat zij streekeigen zijn en symbool staan voor trouw en bescherming”, zegt Ankatrien Boulanger, coördinator van Rivierenland. “Samen met burgers, verenigingen en lokale besturen willen we concrete projecten uitwerken rond natuur, landschap en open ruimte. Denk aan wandel- en fietstrajecten, speelnatuur, of de aanleg en het onderhoud van hagen, heggen, houtkanten, poelen en hoogstamboomgaarden”, aldus Ankatrien.

Lindebomen, symbool voor trouw en bescherming

De Kelten vereerden de linde. Freya, de godin van de liefde, zou erin wonen en omringende huizen beschermen. Onder de boom vonden ook huwelijken plaats. Dat de bladeren hartvormig zijn, is wellicht geen toeval. In de middeleeuwen kwamen bestuursleden van het dorp samen onder de linde om te vergaderen en recht te spreken. Later werd hij na oorlogen ook aangeplant als herdenkings- of vrijheidsboom.

Open ruimte wordt steeds schaarser

Door de ligging tussen Antwerpen en Brussel wordt open ruimte steeds schaarser in de Zuidrand. Terwijl deze open ruimte in onze verstedelijkte, dichtbevolkte regio juist van onschatbare waarde is om er aangenaam te leven, te wonen en te recreëren.

“Het lokaal bestuur van Hove is zich bewust van deze uitdaging. Vandaar dat wij hier vandaag aanwezig voor de symbolische spadesteek van onze toekomstboom”, zegt Bart Van Couwenberghe, schepen voor Leefmilieu. “Maar ook inwoners kunnen hierbij helpen. Bijvoorbeeld door een streekeigen haag aan te planten, een poel aan te leggen of een fruitboomgaard te planten.”

