Toename Nederlandse passagiers op Antwerp Airport

Op Antwerp Airport is er een toename van Nederlandse passagiers.

Voor inwoners van Zeeland en ook het Westen van de Nederlandse provincie Brabant is Antwerpen dichterbij dan Eindhoven en Rotterdam. En omdat het aantal toeristische bestemming de jongste jaren is toegenomen, groeit ook de interesse. En dan uiteraard ook als de Nederlanders het in hun portefeuille merken, want omdat de vakanties in Vlaanderen en Nederland niet altijd gelijk vallen, zijn de prijzen hier soms lager en dat is voor veel Nederlanders een doorslaggevende factor.