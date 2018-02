Toerisme Rupelstreek gaat voor bijzonder wereldrecord

Op zondag 22 april start Toerisme Rupelstreet het seizoen met een heuse wereldrecordpoging, die gecombineerd wordt met de jaarlijkse kunstenaarsmarkt van De Schorre.

Naast de activiteiten van de verschillende streekproducenten en -partners gaan ze een uitdaging aan voor vermelding in het Guinness World Record Book. Ze roepen iedereen op om samen met ons het wereldrecord “Longest toast relay” te verbeteren. En dit niet zomaar met eender welke drank…, het zal zijn met de streekbieren uit de Rupelstreek.

Het huidig record staat op naam van de stad Anadia in Portugal. Zij behaalden in juni 2013 het huidig record met 1.233 deelnemers. In september 2017 werd er tevergeefs een nieuwe recordpoging ondernomen in Damme.

Vanuit Toerisme Rupelstreek zijn ze ervan overtuigd dat ze op 22 april het record kunnen verbreken. Als doel stellen we 2.000 deelnemers voorop.

“Het idee om deze uitdaging aan te gaan is ontstaan binnen het dagelijks bestuur van de vzw en werd onmiddellijk gedragen door al de bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers. Het is dan ook fijn te zien dat we er als één “Rupelstreekteam” tegenaan gaan en de promotie van de Rupelstreek weer een niveau hoger tillen.

Om dit wereldrecord te behalen hebben we echter massaal jullie steun nodig. We verwachten jullie dan ook allemaal in De Schorre om samen met ons het glas te heffen. Het glas en het biertje worden jullie zeer graag aangeboden.” voegt Axel Boen, Voorzitter Toerisme Rupelstreek toe.

praktische info :

Datum: zondag, 22 april 2018

Locatie: De Schorre, vlindertent, Schommelei 1, 2850 Boom

Uur wereldrecordpoging: 14u

Uur opening toeristisch seizoen: 12u – 17u

GRATIS event met verschillende activiteiten

Details over de wereldrecordpoging en de exacte timing kan je binnenkort terugvinden op onze facebookpagina Rupelstreek en de website