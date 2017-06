Gistermiddag is een vrouw van 29 jaar uit Utrecht op straat bestolen van haar koffer. Ze zat op een bankje aan het Astridplein. Rond 14 uur kwam er een groepje mannen rond de vrouw staan. Ze vroegen haar in het Engels de weg. Drie van hen vertrokken vrij snel na de uitleg en de twee anderen vertrokken wat later. Maar toen wa haar trolley helaas al verdwenen.

Foto: Google Streetview