Toezicht omgeving Korte Zavelstraat

Het wijkteam 2 van de regio City blijft veel aandacht schenken aan de buurt in en rond de Korte Zavelstraat.

Tijdens een van hun patrouilles controleerden ze gisteren een man die cannabis op zak bleek te hebben. Hij kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking voorgesteld. Iemand anders die ze daar aanspraken bleek nog een verval op het recht tot sturen te hebben open staan. De man kreeg betekend dat hij zijn rijbewijs voor het einde van deze week op de rechtbank moet gaan afgeven. Een andere man kon geen identiteitsdocumenten voorleggen en had geen uitleg klaar over waarom hij op die locatie was. De man bleek illegaal in het land te verblijven en werd aangemeld bij de Dienst Vreemdelingenzaken. In afwachting van wat zij beslissen, is de man bestuurlijk naar het cellencomplex aan de Noorderlaan gebracht.

(foto Google Street View)