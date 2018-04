Tolhuis wordt niet gesloopt

Het voormalige Tolhuis in het Antwerpse Schipperskwartier wordt dan toch niet gesloopt. Het kantoorgebouw wordt een zakencentrum voor internet-startups. Er komt geen hoge woontoren, zoals de buurt vreesde.



De stad Antwerpen wil nog meer gaan inzetten op innovatieve bedrijven. Het Tolhuis wordt zo'n plek. Het krijgt de naam The Beacon. Alvast vier verdiepingen zullen worden voorbehouden voor start-ups rond data-platformen, cybersecurity en netwerken. Ook de universiteit Antwerpen wil tot 120 onderzoekers in het Tolhuis laten werken. De stad gaat de komende vijf jaar 1,4 miljoen euro investeren in het project. De buurt is blij dat het leegstaand kantoorgebouw een nieuwe invulling krijgt. En er geen hoge nieuwe toren komt