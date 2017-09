Tolk afwezig tijdens proces Hodei: Beroepsorganisatie wijst op te lage tarieven

De Beroepsvereniging van Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT) wijst met de beschuldigende vinger richting de lage tarieven voor vertalers en tolken in strafzaken, voor het uitstel in het proces van de overvallers van Hodei Egiluz Diaz in Antwerpen.

Ze hoopt dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) "deze zoveelste blamage voor Justitie" zal aangrijpen om "eindelijk correcte, marktconforme vergoedingen van tolken en vertalers in strafzaken mogelijk te maken".

Het proces dat vandaag van start ging, lag meteen enkele uren stil omdat de tolk Arabisch niet was komen opdagen. Volgens beroepsorganisatie BBVT toont dit aan dat "de bedroevend lage tarieven voor vertalers en tolken in strafzaken, reële risico’s inhouden".

Ze zouden er immers toe leiden dat steeds meer tolken en vertalers Justitie mijden als opdrachtgever. "Het onderschatten van deze problematiek en het vervolgens moeten terugvallen op noodoplossingen zoals het inschakelen van vertaalbureaus, drijft de overheid nog meer op kosten", klaagt de BBVT aan.

De organisatie benadrukt dat de eerder doorgevoerde actualisering van de tarieven ontoereikend is en de functie van beëdigd vertaler en tolk niet aantrekkelijker heeft gemaakt. Dat leidt in de praktijk tot een nijpend tekort, niet alleen voor "exotische talen", maar ook voor courante talen. "In die mate dat zelfs de zoektocht naar een tolk Duits-Nederlands in onze hoofdstad een hopeloze zaak is", aldus nog de BBVT.

Bron: Belga