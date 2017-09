Tolk komt niet opdagen voor proces van overvallers Hodei

Het proces van de overvallers van Hodei Egiluz Diaz, dat vandaag van start moest gaan voor de correctionele rechtbank van Antwerpen, ligt meteen al voor drie uur stil, omdat de opgeroepen tolk Arabisch niet is komen opdagen.

De familie en vrienden van de overleden Bask, die speciaal vanuit Spanje zijn overvlogen, vinden dat onbegrijpelijk. "Justitie staat hier met de billen bloot", erkende de voorzitter.

Hodei verdween in de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 oktober 2013, na een avondje stappen met een vriend. De jonge Bask werd rond 4.20 uur voor het laatst gezien aan de Antwerpse Scheldekaaien ter hoogte van de Koolkaai. Enkele getuigen verklaarden dat hij een dronken en verwarde indruk maakte.

Tijdens het onderzoek bleek dat Hodei die nacht nog tot tweemaal toe overvallen werd in de omgeving van het Schipperskwartier. M. Y. ging er met zijn bankkaarten vandoor en probeerde er even later ook geld mee af te halen. J. M. en Y.M. beroofden hem van zijn gsm. Carmen T. had het gestolen toestel overgenomen. De beklaagden bekenden hun betrokkenheid bij de diefstal, maar verklaarden met de verdwijning van Hodei niets te maken te hebben.

Het onderzoek heeft hun betrokkenheid daarbij ook niet kunnen aantonen. Na een zoektocht van meer dan twee jaar werd op 11 februari 2016 het stoffelijk overschot van Hodei teruggevonden in het Kattendijkdok, bij de bergingswerken van de gezonken Badboot. Hij was na de overvallen wellicht in het water gesukkeld en verdronken.

Familie en vrienden van Hodei, alsook Vlamingen die mee geholpen hebben bij de zoektocht, wonen het proces bij. Ook de Spaanse pers is aanwezig.

De zitting is ondertussen van start gegaan.