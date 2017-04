Tom Meeusen mag vroeger naar Beobank-Corendon

Veldrijder Tom Meeusen rijdt niet langer voor Telenet Fidea. Vanaf morgen maakt hij officieel deel uit van zijn nieuwe ploeg Beobank-Corendon. Normaal zou de overgang pas op 1 januari plaatsvinden, omdat Meeusen nog een contract bij zijn oude ploeg had tot 31 december. Maar de twee ploegen zijn nu dus overeen gekomen dat het geen zin had om Meeusen langer bij Telenet Fidea te houden. Aan het einde van het afgelopen veldritseizoen was er heel wat te doen rond de transfer van Tom Meeusen. Die voelde zich niet meer gewaardeerd bij de ploeg van Sven Nys. Nu staat het dus vast dat Meeusen vanaf morgen al ploegmaat is van Mathieu Van der Poel.