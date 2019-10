Tom Meeuws buiten vervolging gesteld : Geen strafbare feiten toen hij nog bij De Lijn werkte

Schepen voor Sociale Zaken in Antwerpen, Tom Meeuws is buiten vervolging gesteld. Dat heeft de raadkamer vanmorgen beslist. Anderhalf jaar geleden deed De Lijn aangifte bij het parket. Meeuws zou toen hij nog regionaal directeur was van De Lijn gefoefeld hebben met facturen. Maar nu blijkt dat hij geen fouten maakte.

Het onderzoek heeft anderhalf jaar geduurd, maar nu is er duidelijkheid. Tom Meeuws, nu schepen in Antwerpen, pleegde geen strafbare feiten toen hij nog bij De Lijn werkte.

Het is De Lijn die destijds aangifte deed. Meeuws zou geknoeid hebben met facturen ten voordele van cultuurhuis De Roma. De Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de Federale Politie ploos de samenwerkingscontracten en de boekhouding uit. Deed een huiszoeking bij Meeuws thuis en verhoorde alle betrokkenen meermaals.