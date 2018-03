Tom Meeuws heeft zelf aanmaning en dagvaarding tegen De Lijn klaar

Antwerps sp.a-kopstuk Tom Meeuws gaat in de tegenaanval tegen de beschuldigingen en heeft zelf een aanmaning en dagvaarding tegen De Lijn klaar.

Gisteren raakte bekend dat het Antwerpse parket een onderzoek heeft geopend naar Antwerps sp.a-kopstuk Tom Meeuws, meer bepaald naar feiten die zich zouden afgespeeld hebben in de periode dat Meeuws directeur was bij de Antwerpse afdeling van De Lijn. In een reactie aan Belga laat Meeuws verstaan dat hij persoonlijk niet op de hoogte is van dat gerechtelijk onderzoek. 'Ik heb het nieuws over het gerechtelijk onderzoek net zoals anderen gisteren om 19 uur via de pers vernomen. Ik ben nog niet gehoord', klinkt het. 'Ik heb een onvoorwaardelijk vertrouwen in het gerecht en dus in de afloop', voegt Meeuws er nog aan toe. Meeuws kondigde in januari al aan dat hij zelf stappen zou ondernemen tegen De Lijn. Dat doet hij nu ook. 'In januari dit jaar heeft de Lijn de geheimhoudingsclausule in de dading eenzijdig geschonden. De aanmaning en mijn dagvaarding ten aanzien van de Lijn zijn klaar en worden verstuurd', aldus Meeuws.