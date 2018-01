Tom Meeuws opnieuw in opspraak

Tom Meeuws, de voorzitter van de Antwerpse socialisten, komt opnieuw in opspraak. Meeuws zou in zijn vorige functie als bestuurder van De Lijn verschillende fouten hebben gemaakt. Hij kende organisaties als De Roma geld toe, zonder dat de raad van bestuur van De Lijn daarvan op de hoogte was gebracht. Dat zou onrechtstreeks mee hebben geleid tot zijn ontslag. Meeuws wil voorlopig niet voor onze camera reageren.