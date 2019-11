Tom Van Avermaet regisseert kortfilm met internationale sterren in Antwerpen

In Antwerpen zijn de opnames achter de rug van de nieuwe kortfilm ‘Hearts of Stone' van Oscar-genomineerde regisseur Tom Van Avermaet ('Dood van een Schaduw' met Matthias Schoenaerts). Van Avermaet wist hiervoor twee grote internationale sterren te strikken. De hoofdrollen worden vertolkt door de Zweedse Noomi Rapace ('The Girl with the Dragon Tattoo' en 'The Drop') en de Britse Netflix ster van 'The end of the f***ing World', Jessica Barden.

In het hart van een bruisende metropool, entertaint Paula, een eenzame straatartiest, mensen als een levend standbeeld. Ze verlangt naar een onmogelijke liefde met Agatha, het stenen sculptuur waarnaast ze elke dag te vinden is. Op een dag merkt ze dat haar stenen metgezellin vervangen is door een abstract, modern sculptuur. Na een verwoede zoektocht vindt ze Agatha aan de kant geschoven te midden van een groep afgedankte, klassieke beelden. Bij een ondergaande zon wil Paula afscheid nemen van het eenzame beeld, hopend haar uit haar stenen slaap te wekken...

"Ik hou erg van verhalen van onmogelijke liefdes en vond het op een of andere manier logisch, dat iemand die op dagelijkse basis probeert een kunstwerk te worden, een liefde zou ontwikkelen voor een echt standbeeld. Dit soort van onbereikbaar verlangen vind ik erg filmisch en de poëtische schemerzone tussen droom en realiteit die zo ontstaat, vond ik enorm passend om het hart van het verhaal te laten worden." aldus Tom Van Avermaet.



Tom Van Avermaet is een bekroonde schrijver & regisseur vertegenwoordigd door CAA en Sentient, winnaar van een European Film Award en genomineerd voor een Academy Award met 'Dood van een Schaduw' met Matthias Schoenaerts ('Rundskop') en Laura Verlinden ('Le Tout Nouveau Testament', 'Happy End') in de hoofdrollen.