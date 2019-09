Tom Van Grieken wil de grootste worden

Het is dan toch gelukt bij de Antwerpse socialisten. Ze hebben een derde schepen gevonden. En dat is Karim Bachar. De zoektocht naar een schepen was een lastige bevalling voor sp.a. Want drie van de zes verkozenen stemden tégen het bestuursakkoord met N-VA en Open Vld. En ze wilden ook geen schepen worden. Maar blijkbaar brengt tijd raad. Bachar wil het nu wél doen. Hij zal schepen voor Gelijke Kansen en Inburgering & integratie worden. Bachar zal niet de hele legislatuur aanblijven. In het bestuursakkoord is afgesproken dat het schepenambt eind 2021 naar Open Vld gaat.