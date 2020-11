Tomorrowland organiseert op 31 december Tomorrowland 31.12.2020 – een magisch feest op Oudejaarsavond aan het einde van een uitzonderlijk jaar, aftellend naar het begin van 2021.

Dit unieke digitale festival op oudejaarsavond start om 20:00 (8pm) lokale tijd in alle 27 tijdzones in de wereld en geeft mensen over de hele wereld, van Fiji tot Hawaï, van Tokio tot Santiago, de kans om dit jaar met een knal af te sluiten. Tomorrowland 31.12.2020 brengt meer dan 25 van ’s werelds beste artiesten samen die zullen optreden op 4 betoverende digitale podia in de gloednieuwe digitale entertainmentlocatie NAOZ: Armin van Buuren, CamelPhat, Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Duck Sauce, Kölsch b2b Joris Voorn (exclusieve b2b set), Lost Frequencies, Major Lazer, Martin Garrix, Snoop Dogg aka DJ Snoopadelic en vele anderen.

De ticketverkoop start op dinsdag 17 november om 17:00 CET via tomorrowland.com.

