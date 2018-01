Belgische Tomorrowlandtickets alweer in mum van tijd uitverkocht

In de zomer vindt de vijfde editie van het muziekfestival Brasschaat Klassiek plaats in het gemeentepark van Brasschaat. Daar zal dit jaar een promintente rol weggelegd zijn voor enkele jonge virtuozen. Op het domein Den Rooy in Meerle vonden deze middag al enkele opmerkelijke audities plaats. De jonge talenten, tussen 10 en 13 jaar oud, gaven het beste van zichzelf onder goedkeurend oog van topdirigent Robert Groslot. Zij probeerden een kans af te dwingen om op Brasschaat Klassiek voor het grote publiek op te treden.