Tomorrowland hoopt op 2 festivalweekends elk jaar

Als het aan de organisatoren van Tomorrowland ligt, komen er vanaf nu telkens 2 festivalweekends.

Omdat Tomorrowland een milieuvergunning heeft tot 2033, kan men elk jaar 2 weekends organiseren. maar dat moet wel in overleg met de gemeenten Boom en Rumst. Het tweede weekend van deze editie van Tomorrowland is vanmiddag van start gegaan. Er worden zo'n vandaag zo'n 70 000 festivalgangers verwacht, vertelde Debby Wilmsen in het atv-middagnieuws.

Bekijk hier de reportage van vanmiddag