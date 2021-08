Tomorrowland is terug met wintereditie

Na 2 jaar is Tomorrowland terug! De eerste Tomorrowland-editie van 2022 zal plaatsvinden van 19 tot 26 maart. Tomorrowland zal Alpe d’Huez (Frankrijk) opnieuw omtoveren tot een magisch sneeuwparadijs tijdens de 2de editie van Tomorrowland Winter. Dankzij de Tomorrowland Winter Simulator kunnen mensen nu hun eigen favoriete reispakketten gaan samenstellen met een breed aanbod aan transport- (vliegtuig, bus, eigen vervoer) en verblijfsmogelijkheden (appartementen, hotels, chalets).

Na een eerste editie in 2019 trekt Tomorrowland opnieuw naar het Franse skigebied en kunnen de People of Tomorrow zich wederom verenigen voor een reis boordevol ski-, snowboard- en sneeuwpret en elektronische muziek – op een adembenemende hoogte van meer dan 2000m in de Franse Alpen. 7-daagse pakketten voor Tomorrowland Winter 2022 gaan in verkoop op 18 september; 4-daagse pakketten & Festival Passes Only voor Tomorrowland Winter 2022 gaan in verkoop op 25 september via tomorrowland.com.



Alle pakketten bevatten een lift- en skipas en een Tomorrowland Winter festivalticket. Mensen krijgen de keuze uit een breed assortiment aan accomodaties en hotels of kunnen ervoor kiezen om met vrienden in een chalet of appartement te verblijven.