Vanaf vrijdag 24 februari spreidt dit nieuwe vliegtuig genaamd 'AMARE' haar vleugels en maakt ze zich klaar voor een prachtige reis en dit vijf jaar lang.

Vanaf vrijdag gaat een vierde speciaal beschilderd vliegtuig van Brussels Airlines de lucht in. Het toestel, dat wordt gedomineerd door een arend, draait volledig rond het dancefestival Tomorrowland. Het voegt zich bij "Rackham" (met als thema Kuifje), "Magritte" en "Trident" (Rode Duivels), de andere speciale vliegtuigdesigns in de vloot van Brussels Airlines. Het vliegtuig, "Amare" gedoopt, werd voorgesteld op de luchthaven van Zaventem. Er werd negen maanden gewerkt aan het ontwerp, dat vervolgens door acht kunstenaars in twee weken op het toestel werd gespoten. Ook binnenin zijn er heel wat Tomorrowland-elementen, net als sfeerverlichting en aangepaste muziek. "Amare", een Airbus A320 met plaats voor 180 mensen, toont zijn nieuwe kleedje vrijdagochtend een eerste keer aan de buitenwereld. De eerste bestemming is de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het vliegtuig zal vijf jaar lang de Tomorrowland-kleuren dragen.

Een verslag en reacties van enkele van de meer dan 1000 genodigden morgen in ons nieuws.