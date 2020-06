Tomorrowland met 3D-technologie moet spectaculaire virtuele beleving worden

Tomorrowland heeft al een voorsmaakje gegeven van hoe het digitale festival op 25 en 26 juli er zal uitzien. Het festival in Boom is uiteraard geannuleerd. Maar liefhebbers kunnen wel online een weekend lang in een virtuele wereld hun favoriete dj's aan het werk zien.

Met 3D-technologie en veel special effects moet het een spectaculaire virtuele beleving worden. Waar iedereen - ongeacht leeftijd en zonder grenzen - een ticket voor kan kopen. Er zijn acht podia, waarvan drie nieuwe gecreeërd door het ontwerpteam van Tomorrowland. Bezoekers zullen dus online door het nieuwe festival kunnen navigeren. De dj's zijn ook al bekend. Een weekendticket kost twintig euro.

Tomorrowland Around the World, het digitale festival, onthult met sterren bezaaide line-up