Tomorrowland nog tot 2033 in De Schorre

Tomorrowland blijft nog tot 2033 in domein De Schorre in Boom. Dat staat in een nieuwe gebruiksovereenkomst, die het Antwerpse provinciebestuur liet opmaken. Morgen wordt het besproken op de provincieraad.



De firma ID&T zou zo de komende zestien jaar zijn festival kunnen laten doorgaan op het provinciaal domein in Boom. Oppositiepartij PVDA is hier niet mee akkoord. Temeer omdat in de overeenkomst staat dat de organisatie De Schorre telkens de laatste twee weekends van juli voor zich krijgt. Waardoor er telkens een dubbelfestival zou kunnen doorgaan. PVDA vindt ook dat gratis festivaltickets voor de gedeputeerden en provincieraadsleden moeten worden afgeschaft. En de partij ijvert voor een Duits model. Het Lollapalooza-festival in Berlijn bood buurtbewoners vorig jaar een hotelverblijf aan, in alle rust weg van hun festival.