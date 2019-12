Tomorrowland nog zeker tot 2034 in Boom

De gemeente Boom is nog zeker tot en met 2034 de thuisbasis voor dancefestival Tomorrowland.

Gisteravond is er in Boom een nieuwe langetermijnovereenkomst goedgekeurd. Het dancefestival blijft dus nog zeker vijftien jaar in het provinciaal domein De Schorre. In ruil voor de nieuwe overeenkomst moet Tomorrowland wel minder belastingen betalen. Nu betaalt de organisatie 3,5 euro per persoon per dag. Dat wordt in de toekomst verlaagd tot 3 euro. Tomorrowland vindt volgend jaar plaats van 17 tot en met 19 en 24 tot en met 26 juli.

(Foto: © Belga)