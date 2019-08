Tomorrowland onderzoekt of medewerkers zelf drugs dealden

Een aantal medewerkers van Tomorrowland zou zelf drugs gedeald hebben tijdens het dancefestival. Dat meldt VTM.

Twee anonieme getuigen bevestigen aan VTM Nieuws dat bepaalde crewleden drugs dealden op het festival. Ze zouden misbruik gemaakt hebben van de lossere controles voor medewerkers. Sommigen zouden zelfs enkel voor het festival werken om drugs te kunnen dealen, beweren de getuigen. De organisatie gaat dat nu onderzoeken.

Als het klopt, is het misplaatst gedrag, zegt de organisatie. Die is er wel van overtuigd dat dit zeer uitzonderlijk is en dat ze het jammer vindt dat het merendeel van de crew nu in een slecht daglicht komt te staan. Want ook voor de 10.000 medewerkers geldt een nultolerantie voor drugs. Ook zij worden wel degelijk gecontroleerd tijdens de opbouw en gedurende het festival zelf.

