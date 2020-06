Tomorrowland op nieuwe locatie

Beeld je in... de afgelopen maanden werd er een nieuwe oogverblindende Tomorrowland locatie gebouwd, op een plek ver weg van iedereen, een plek waar je normaal nooit komt… maar die voor één weekend toegankelijk zal zijn voor iedereen uit alle windrichtingen van onze planeet.

Tomorrowland organiseert op zaterdag 25 en zondag 26 juli Tomorrowland Around The World, the digital festival: een spectaculaire entertainmentervaring die toegankelijk is voor mensen van alle leeftijden, eender waar ter wereld, ongeacht grenzen – een wereldpremière en een grote stap in de toekomst van digitale muziekfestivals. Ontdek de officiële Tomorrowland Around The World trailer hier.

De afgelopen maanden heeft Tomorrowland veel vragen gekregen van de wereldwijde community om iets speciaals te doen tijdens de twee uitverkochte weekends van Tomorrowland België. Deze wereldwijde verbondenheid heeft Tomorrowland geïnspireerd om een gloednieuw platform te introduceren en creëren waarop bezoekers kunnen deelnemen aan een ongeziene tweedaagse festivalervaring.

Festivalbezoekers zullen eenvoudig kunnen navigeren door een magische en nieuw gecreëerde Tomorrowland locatie met een PC, laptop, smartphone of tablet – je hebt geen speciale VR-bril nodig – en zo het volledige festivalterrein op een interactieve manier kunnen ontdekken met vrienden. Het tweedaagse festivalweekend zal gasten een goedgevuld programma bieden, boordevol zaken om te doen, zien en beleven.

Muziek en spectaculaire shows zullen centraal staan tijdens dit event, net zoals bij de andere edities van Tomorrowland. Het festival zal een heleboel iconische Tomorrowland podia kennen – 8 verschillende podia in totaal – waaronder Atmosphere, Core, Freedom Stage en Elixir, aangevuld met 3 nieuwe podia die speciaal werden gecreëerd en ontworpen door het creatieve team en de 3D-artiesten achter Tomorrowland. Elk podium zal muziek bieden van ’s werelds beste artiesten uit de elektronische dansmuziek – uit alle genres – en een groot deel van de vuurwerk- en lasershows die kenmerkend zijn voor Tomorrowland. Als kers op de taart wordt de iconische Mainstage van dit jaar, volledig in het thema van 2020 ‘The Reflection of Love – Chapter 1’ tijdens Tomorrowland Around The World aan de wereld onthuld.

Naast de muzikale performances staan er heel wat andere interactieve ervaringen gepland, waaronder inspirerende webinars, games en workshops gekoppeld aan lifestyle, food, fashion en de Tomorrowland Foundation. Samen met de performances wordt Tomorrowland Around The World een volledige dag/weekendervaring tussen 15h00-01h00 CEST. Er zal ook een ‘time-zone-friendly’ optie beschikbaar zijn voor bezoekers uit Azië en Noord- of Zuid-Amerika.

Tomorrowland gebruikt ‘s werelds beste technologieën op het gebied van 3D-design, videoproductie, gaming en special effects om 8 verschillende podia samen te brengen met een fantastische line-up van de beste artiesten in elektronische muziek. Alle artiesten zullen gloednieuwe content in première laten gaan die exclusief zal kunnen ontdekt worden via tomorrowland.com in de loop van het weekend.

Michiel Beers, mede-oprichter van Tomorrowland: “Tomorrowland Around The World is het resultaat van een gigantische teamprestatie van honderden mensen die dag en nacht aan het werk zijn om een nooit eerder geziene interactieve entertainmentervaring neer te zetten. Sinds we met dit project gestart zijn en alle ideëen bij elkaar kwamen, voelden we meteen enorme energie en veel positiviteit van iedereen die erbij betrokken is. Voor ons is het een beetje de festivalervaring heruitvinden, maar we geloven echt dat we de spirit van Tomorrowland en entertainment op het hoogste niveau kunnen brengen naar mensen thuis over de hele wereld. We hopen dat honderdduizenden mensen zich op een verantwoorde manier zullen verenigen en dat er kleine Tomorrowland bijeenkomsten bij mensen thuis – van Canada tot Australië, van Japan tot Brazilië en alles daartussenin – zullen worden georganiseerd. Vooral tijdens het weekend waar normaal Tomorrowland België zou plaatsvinden, hebben we echt de kracht om de wereld te verenigen.”

De People of Tomorrow worden uitgenodigd om dit unieke event samen met vrienden te beleven: jezelf verkleden met je beste festivaloutfit, tentjes opzetten in je achtertuin om je eigen DreamVille te creëren, een groot scherm opzetten, je geliefden uitnodigen voor een leuke barbecue met muziek en een geweldige festivalervaring, je terras versieren of een feestje bouwen in je woonkamer – dit weekend draait allemaal om het verenigen door de kracht van muziek op een verantwoorde en veilige manier.

Meer informatie over deze gloednieuwe Tomorrowland locatie zal de komende weken onthuld worden.

Tomorrowland Around The World, the digital festival

Zaterdag 25 en zondag 26 juli2020.

Tussen 15h00–01h00 CEST.

‘Time-zone-friendly’ voor bezoekers uit Azië en Noord- en Zuid-Amerika.

Toegankelijk voor mensen van alle leeftijden, eender waar ter wereld.

Exclusief toegankelijk via tomorrowland.com.

De line-up wordt aangekondigd op maandag 15 juni.

De ticketverkoop start op donderdag 18 juni via tomorrowland.com.

Een dagticket kost €12.50