Tomorrowland opnieuw naar het buitenland

Er zijn plannenom opnieuw Tomorrowland festivals in het buitenland te organiseren. Dat weet de krant De Tijd.

Er werd een overeenkomst gesloten met de Amerikaanse concert- en festivalorganisator LiveStyle, het vroegere SFX Enterainment. Daar werd in het verleden reeds mee samengewerkt, maar dat avontuur flopte. SFX ging in vereffening, maar is geherstructureerd en kreeg een nieuwe naam. Nu er nieuwe mensen aan het roer staan kan er weer een samenwerking komen, vertelde Tomorrowland-woordvoerder Debby Wilmsen in De Tijd. Bedoeling zou zijn in elk continent een festival te organiseren.

(bron De Tijd - foto Tomorrowland)